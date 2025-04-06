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Государство будет частично оплачивать электричество и газ малоимущим, а также выдавать 1 миллион сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 6 апреля). Президент Узбекистана подписал постановление, направленное на поддержку социально уязвимых слоёв населения.

Согласно документу, с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года государство начнёт частично компенсировать расходы на коммунальные услуги малообеспеченным семьям.

Компенсации полагаются семьям, включённым в Единый реестр социальной защиты и Реестр нуждающихся семей, а также тем, кто не включён в эти списки, но соответствует критериям малообеспеченности. В частности, речь идёт о семьях, в которых доход на душу населения не превышает примерно 1 миллион сумов.

Поддержка будет предоставляться в следующем объёме:

  • по потреблению электроэнергии — компенсируется часть расходов, превышающая базовую норму, до 150 кВт/ч в месяц;
  • по потреблению природного газа — компенсируется часть расходов, превышающая базовую норму, до 250 кубометров в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.

То есть простыми словами — государство будет каждый месяц оплачивать стоимость до 150 кВт/ч потреблённой электроэнергии сверх социальной нормы, а также до 250 кубометров газа в отопительный сезон и до 150 кубометров — в остальные месяцы.

Дополнительно, в рамках подготовки к зимнему периоду 2025/2026 годов, в ноябре 2025 года будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 миллиона сумов. Эти выплаты получат:

  • семьи, включённые в Реестры;
  • семьи, не включённые в Реестры, но признанные нуждающимися на основании заключения так называемой «махаллинской семёрки».

При формировании дополнительного списка в приоритетном порядке будут рассматриваться:

  • семьи, потерявшие кормильца; семьи с инвалидами I и II групп;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • семьи, в которых проживают больные, нуждающиеся в длительном лечении;
  • одинокие пожилые и инвалиды, нуждающиеся в уходе;
  • семьи, проживающие в домах с тремя и более семьями;
  • а также семьи, живущие в многоэтажках без газоснабжения и централизованного отопления.

Важно отметить, что количество семей в дополнительном списке, сформированном махаллинской семеркой, не должно превышать 40% от числа семей, включённых в официальные Реестры.