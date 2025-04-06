Государство будет частично оплачивать электричество и газ малоимущим, а также выдавать 1 миллион сумов

Согласно документу, с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года государство начнёт частично компенсировать расходы на коммунальные услуги малообеспеченным семьям.
Компенсации полагаются семьям, включённым в Единый реестр социальной защиты и Реестр нуждающихся семей, а также тем, кто не включён в эти списки, но соответствует критериям малообеспеченности. В частности, речь идёт о семьях, в которых доход на душу населения не превышает примерно 1 миллион сумов.
Поддержка будет предоставляться в следующем объёме:
- по потреблению электроэнергии — компенсируется часть расходов, превышающая базовую норму, до 150 кВт/ч в месяц;
- по потреблению природного газа — компенсируется часть расходов, превышающая базовую норму, до 250 кубометров в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.
То есть простыми словами — государство будет каждый месяц оплачивать стоимость до 150 кВт/ч потреблённой электроэнергии сверх социальной нормы, а также до 250 кубометров газа в отопительный сезон и до 150 кубометров — в остальные месяцы.
Дополнительно, в рамках подготовки к зимнему периоду 2025/2026 годов, в ноябре 2025 года будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 миллиона сумов. Эти выплаты получат:
- семьи, включённые в Реестры;
- семьи, не включённые в Реестры, но признанные нуждающимися на основании заключения так называемой «махаллинской семёрки».
При формировании дополнительного списка в приоритетном порядке будут рассматриваться:
- семьи, потерявшие кормильца; семьи с инвалидами I и II групп;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- семьи, в которых проживают больные, нуждающиеся в длительном лечении;
- одинокие пожилые и инвалиды, нуждающиеся в уходе;
- семьи, проживающие в домах с тремя и более семьями;
- а также семьи, живущие в многоэтажках без газоснабжения и централизованного отопления.
Важно отметить, что количество семей в дополнительном списке, сформированном махаллинской семеркой, не должно превышать 40% от числа семей, включённых в официальные Реестры.