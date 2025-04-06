Государство будет частично оплачивать электричество и газ малоимущим, а также выдавать 1 миллион сумов

Компенсации полагаются семьям, включённым в Единый реестр социальной защиты и Реестр нуждающихся семей, а также тем, кто не включён в эти списки, но соответствует критериям малообеспеченности. В частности, речь идёт о семьях, в которых доход на душу населения не превышает примерно 1 миллион сумов.