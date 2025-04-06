Скандальная амнистия: экс-прокурор предложила свой план решения проблемы

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Экс-прокурор и глава партии «Великая Молдова» (Moldova Mare) Виктория Фуртунэ объяснила, что надо сделать после того как из тюрем страны по амнистии выпустили опасных преступников.
Ранее из-за скандала с амнистией была исключена из партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате. В политформировании указали, что инициатором законопроекта об амнистии была именно Стамате. Лидер партии и спикер парламента Игорь Гросу также потребовал ее сдать депутатский мандат.
В связи с принятием позорного закона и отзывом мандата одного депутата мы наблюдаем волну эмоций вокруг уже свершившегося факта. Но реабилитация возможна только через действия, а не через дешёвый пиар.
Она перечислила действия, которые должны выполнены, чтобы устранить последствия выпуска из тюрьмы уголовников, угрожающих обществу.
Вот что нужно сделать немедленно, по мнению Фуртунэ:
1. Отменить позорный закон, который позволяет совмещать амнистию с условно-досрочным освобождением для опасных преступников. Парламент должен признать ошибку и публично её исправить.
2. Создать независимую парламентскую комиссию, чтобы выяснить: кто написал этот закон, как он был проведён, кто дал «зелёный свет» в офисе партии PAS.
3. Отстранить от должности всех причастных, включая лидеров PAS, которые проталкивали закон из-за кулис. Отставка должна стать нормой, а не исключением.
4. Майя Санду должна взять ответственность на себя. Она подписала этот закон — пусть выйдет перед народом и объяснит. Не постами. Не молчанием. А открыто и честно. Если не способна — пусть уходит в отставку.
5. Пересмотреть все законы, протянутые в спешке за последние годы, через независимый законодательный аудит с участием экспертов и гражданского общества.
6. Немедленно начать уголовные расследования. Если, как сказал Гросу, это было «злоупотребление доверием» — значит, должен применяться Уголовный кодекс, статья 327. Без двойных стандартов.
Фуртунэ подчеркнула, что «многие из освобожденных» уже покинули Молдову, а некоторых вербуют, чтобы использовать против политической оппозиции.
«Это не просто законодательная ошибка — это угроза национальной безопасности. Кто их покрывает? Кто заметает следы? Государственные структуры обязаны дать ответ. Сейчас. Не завтра. Не после выборов», — заключила Фуртунэ.