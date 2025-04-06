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Скандальная амнистия: экс-прокурор предложила свой план решения проблемы

В Молдове продолжаются реакции политиков, юристов и общественных деятелей на освобождение ряда опасных преступников по амнистии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Экс-прокурор и глава партии «Великая Молдова» (Moldova Mare) Виктория Фуртунэ объяснила, что надо сделать после того как из тюрем страны по амнистии выпустили опасных преступников.

Ранее из-за скандала с амнистией была исключена из партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате. В политформировании указали, что инициатором законопроекта об амнистии была именно Стамате. Лидер партии и спикер парламента Игорь Гросу также потребовал ее сдать депутатский мандат.

В связи с принятием позорного закона и отзывом мандата одного депутата мы наблюдаем волну эмоций вокруг уже свершившегося факта. Но реабилитация возможна только через действия, а не через дешёвый пиар.

Виктория Фуртунэ
глава партии «Великая Молдова»

Она перечислила действия, которые должны выполнены, чтобы устранить последствия выпуска из тюрьмы уголовников, угрожающих обществу.

Вот что нужно сделать немедленно, по мнению Фуртунэ:

1. Отменить позорный закон, который позволяет совмещать амнистию с условно-досрочным освобождением для опасных преступников. Парламент должен признать ошибку и публично её исправить.

2. Создать независимую парламентскую комиссию, чтобы выяснить: кто написал этот закон, как он был проведён, кто дал «зелёный свет» в офисе партии PAS.

3. Отстранить от должности всех причастных, включая лидеров PAS, которые проталкивали закон из-за кулис. Отставка должна стать нормой, а не исключением.

4. Майя Санду должна взять ответственность на себя. Она подписала этот закон — пусть выйдет перед народом и объяснит. Не постами. Не молчанием. А открыто и честно. Если не способна — пусть уходит в отставку.

5. Пересмотреть все законы, протянутые в спешке за последние годы, через независимый законодательный аудит с участием экспертов и гражданского общества.

6. Немедленно начать уголовные расследования. Если, как сказал Гросу, это было «злоупотребление доверием» — значит, должен применяться Уголовный кодекс, статья 327. Без двойных стандартов.

Фуртунэ подчеркнула, что «многие из освобожденных» уже покинули Молдову, а некоторых вербуют, чтобы использовать против политической оппозиции.

«Это не просто законодательная ошибка — это угроза национальной безопасности. Кто их покрывает? Кто заметает следы? Государственные структуры обязаны дать ответ. Сейчас. Не завтра. Не после выборов», — заключила Фуртунэ.