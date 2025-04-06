В Париже проходит митинг в поддержку Ле Пен

«Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь! Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчёркиваю политическую подоплёку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!» — заявила Ле Пен.