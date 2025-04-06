В Париже проходит митинг в поддержку Ле Пен

Как сообщает корреспондент РИА Новости, люди собираются на площади с 14:00 по местному времени (13:00 мск). Среди пришедших поддержать Ле Пен как молодёжь, так и более пожилые жители.
По словам организаторов акции, освещать митинг прибыли представители более 200 СМИ. Сама Ле Пен заранее прибыла на демонстрацию на авто в сопровождении охранников.
«Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь! Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчёркиваю политическую подоплёку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!» — заявила Ле Пен.
31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. В МИД России приговор назвали зачисткой политического пространства правящими элитами Евросоюза.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» примером охоты на ведьм.