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В Париже проходит митинг в поддержку Ле Пен

Тысячи человек собрались в Париже на митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которой по решению суда запрещено баллотироваться на выборах.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, люди собираются на площади с 14:00 по местному времени (13:00 мск). Среди пришедших поддержать Ле Пен как молодёжь, так и более пожилые жители.

По словам организаторов акции, освещать митинг прибыли представители более 200 СМИ. Сама Ле Пен заранее прибыла на демонстрацию на авто в сопровождении охранников.

«Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь! Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчёркиваю политическую подоплёку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!» — заявила Ле Пен.

31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. В МИД России приговор назвали зачисткой политического пространства правящими элитами Евросоюза.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» примером охоты на ведьм.