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Беспрозванных провел рабочую встречу с Николаем Валуевым

В Калининграде состоялась важная рабочая встреча губернатора региона Алексея Беспрозванных с заместителем председателя Государственной Думы РФ Николаем Валуевым.

Источник: KaliningradToday

Основной темой обсуждения стали вопросы управления отходами производства и потребления в Калининградской области.

В ходе встречи были рассмотрены планы по созданию экономики замкнутого цикла. Согласно установленным целям, к 2030 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% производственных и потребительских отходов, принимая во внимание особенности географического положения региона.

Особое внимание было уделено разработке новых законопроектов. В частности, обсуждалось внедрение депозитной системы сбора тары и развитие инфраструктуры для переработки вторичных ресурсов.

Важным аспектом беседы стало переориентирование существующей модели обращения с отходами: переход от простого захоронения к их обработке. Были затронуты вопросы создания производственных мощностей, использующих вторичные ресурсы, а также расширения мер поддержки предприятий, занимающихся утилизацией отходов.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о продолжении совместной работы по улучшению экологической ситуации в регионе. Конструктивный характер обсуждения позволил обменяться полезными мнениями и наметить дальнейшие шаги по реализации намеченных планов.