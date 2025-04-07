Беспрозванных провел рабочую встречу с Николаем Валуевым

В ходе встречи были рассмотрены планы по созданию экономики замкнутого цикла. Согласно установленным целям, к 2030 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% производственных и потребительских отходов, принимая во внимание особенности географического положения региона.