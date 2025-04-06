«Ведет себя как бизнесмен: требуй большего, потом посмотрим, как поторговаться». Премьер Беларуси Турчин оценил пошлины Трампа

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин оценил пошлины, озвученные президентом США Дональдом Трампом. В эфире телеканала «Беларусь 1» глава Правительства Беларуси заметил, что американский лидер ведет себя как бизнесмен.
— Пошлины Трампа — тема интересная, но пока очень неопределенная. Как она будет влиять на мир, время покажет. Очень много вообще новостей разных, — заметил Турчин. — Трамп ведет себя как бизнесмен: требуй большего, потом посмотрим, как поторговаться.
Премьер-министр Беларуси в связи с этим задается вопросом, как отреагирует мир на такие новшества.
— По крайней мере, самые основные торговые партнеры США — Евросоюз, Китай, Япония. В интересную эпоху живем на самом деле. Кто бы сказал, что Америка введет торговые пошлины против Японии, в это было сложно поверить, — заметил Александр Турчин.
Тем временем таможня выявила крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки весом 580 кг, которая должна было попасть в Россию.
Тем временем милиция Минска сказала о новой схеме мошенничества с «кружочками» в мессенджерах.
А геологи бурят первую скважину на Оршанской впадине в Витебской области для поиска нефти. Еще ученые изучат три района Гродненской и Гомельской областей Беларуси для добычи редкоземельных металлов.