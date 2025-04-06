«Ведет себя как бизнесмен: требуй большего, потом посмотрим, как поторговаться». Премьер Беларуси Турчин оценил пошлины Трампа

— Пошлины Трампа — тема интересная, но пока очень неопределенная. Как она будет влиять на мир, время покажет. Очень много вообще новостей разных, — заметил Турчин. — Трамп ведет себя как бизнесмен: требуй большего, потом посмотрим, как поторговаться.