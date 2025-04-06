Семь человек пострадали из-за столкновения автобусов на юго-западе Москвы

Уточняется, что городской автобус шел по маршруту 948. ДТП произошло около 22:08 мск. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Причины аварии устанавливаются.
Коммерческий и городской автобусы столкнулись на улице Грина на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в Мосгортрансе. Пострадали семь человек, пишет «РИА Новости» ссылкой на ГУ МВД столицы.
Уточняется, что городской автобус шел по маршруту 948. ДТП произошло около 22:08 мск. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Причины аварии устанавливаются.