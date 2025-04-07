Взгляды американцев на Украину и НАТО резко разделились

Как отмечает телеканал, Трамп победил на выборах во многом благодаря ожиданиям экономического подъема и улучшения финансового положения избирателей, и перед инаугурацией таких результатов его политики ожидали около 40% опрошенных. Однако к концу марта только 25% американцев придерживались этого же мнения, а около половины считали, что действия президента только ухудшат их положение.