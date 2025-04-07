The Telegraph: Трамп может поставить Зеленскому ультиматум в пользу России

The Telegraph считает, что прежде, чем вручать Трампу Нобелевскую премию мира, чего так хочет 47-й президент США, следует вспомнить, как в 1973 году эту премию получил тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер. Он получил премию мира за роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить. Награду Киссинджер должен был разделить с Ле Дык Тхо, возглавлявшим на переговорах делегацию Северного Вьетнама. Последний отказался принять премию, объяснив это тем, что настоящий мир во Вьетнаме так и не наступил.