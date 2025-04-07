США раскрыли задумку Трампа по украинским ресурсам в диалоге с Россией

В соответствии с новым проектом сделки Вашингтон хочет получить «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. У США будут право на всю прибыль и еще 4% годовых, до тех пор пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, они получат право на закупку ресурсов в приоритетном порядке, «до тех пор пока Киев не выплатит США миллиарды за военную помощь», которая изначально была выделена в виде грантов, писал Politico.