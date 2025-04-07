Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль нанёс удары по пусковым установкам ХАМАС в Газе

Из данных установок были выпущены снаряды в сторону территории Израиля.

Израильские военные атаковали ракетные пусковые установки в секторе Газа, информирует ЦАХАЛ.

В израильской армии утверждают, что из данных установок были выпущены снаряды в сторону территории Израиля.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным установкам в секторе Газа, из которых были выпущены снаряды в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.

В ХАМАС заявляли, что обстреляли ракетами израильский населённый пункт Ашдод.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, направляющийся в Соединённые Штаты, заявил, что обсудил по телефону с министром обороны Исраэлем Кацем атаку ХАМАС, а также приказал «дать жёсткий ответ».

Ранее сообщалось, что Израиль планирует расширить буферную зону в Газе за счёт новых захваченных территорий.