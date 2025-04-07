«Они никуда не делись»: в РФПИ заявили о врагах России в правительстве США

Кирилл Дмитриев сообщил, что у России все еще есть враги в Соединенных Штатах. Речь о представителях американского правительства. Кроме того, помешать налаживанию связей между Москвой и Вашингтоном пытаются и многие другие страны, отметил глава РФПИ.