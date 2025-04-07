«Они никуда не делись»: в РФПИ заявили о врагах России в правительстве США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев напомнил, что Москве нельзя забывать о противостоянии информационным атакам. Это важно для контроля за улучшением связей с Вашингтоном. В противном случае, это намечающееся потепление могут сорвать, сообщил глава РФПИ в интервью Первому каналу.
Кирилл Дмитриев сообщил, что у России все еще есть враги в Соединенных Штатах. Речь о представителях американского правительства. Кроме того, помешать налаживанию связей между Москвой и Вашингтоном пытаются и многие другие страны, отметил глава РФПИ.
«Безусловно, большое количество врагов России до сих пор находится в американском правительстве. Они никуда не делись. То, что называется глубинное государство, находится на своём месте», — предупредил Кирилл Дмитриев.
Он добавил, что контакты России и США могут продолжиться уже в ближайшее время. По его словам, новые беседы ожидаются на этой неделе.