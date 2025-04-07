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Рябков назвал возвращение дипсобственности РФ главным вопросом в диалоге с США

Антироссийские санкции привели к закрытию двух генконсульств РФ в США, Москве важно вернуть дипсобственность.

Источник: Комсомольская правда

Российская дипломатическая собственность в Соединенных Штатах обсуждается на переговорах Москвы и Вашингтона. Заместитель председателя МИД России Сергей Рябков назвал этот вопрос одним из ключевых в диалоге с американцами, передает «Известия».

Напомним, Москва лишилась нескольких важных политических объектов из-за наложенных санкций. Среди них, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, генконсульство РФ в Сиэтле, торговое представительство в Вашингтоне. Москва неоднократно призывала вернуть объекты во владение РФ.

«Безусловно, это один из главных вопросов», — заявил Сергей Рябков о возвращении дипломатической собственности России в США.

Он также подчеркнул, что Москва серьезно рассматривает предложения Вашингтона по урегулированию на Украине. Однако не со всеми из них Россия может согласиться.