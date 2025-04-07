Рябков назвал возвращение дипсобственности РФ главным вопросом в диалоге с США

Российская дипломатическая собственность в Соединенных Штатах обсуждается на переговорах Москвы и Вашингтона. Заместитель председателя МИД России Сергей Рябков назвал этот вопрос одним из ключевых в диалоге с американцами, передает «Известия».
Напомним, Москва лишилась нескольких важных политических объектов из-за наложенных санкций. Среди них, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, генконсульство РФ в Сиэтле, торговое представительство в Вашингтоне. Москва неоднократно призывала вернуть объекты во владение РФ.
«Безусловно, это один из главных вопросов», — заявил Сергей Рябков о возвращении дипломатической собственности России в США.
Он также подчеркнул, что Москва серьезно рассматривает предложения Вашингтона по урегулированию на Украине. Однако не со всеми из них Россия может согласиться.