Скороход: в Раду поступили жалобы из 16 воинских частей ВСУ о поборах

Кроме того, Скороход обратила внимание на подразделения, в которых из-за ошибок командования регулярно происходят гибели личного состава. В частности, она привела в пример одну из частей, где группы бойцов, отправляемые в зону боевых действий, бесследно исчезают, и по факту их пропажи не проводится должных расследований.