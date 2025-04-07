Скороход: в Раду поступили жалобы из 16 воинских частей ВСУ о поборах

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о намерении инициировать расследование в отношении 16 воинских частей на территории Украины.
Поводом стали многочисленные жалобы, связанные с незаконными денежными поборами и случаями насилия в рядах вооружённых сил. Как отмечает издание «Страна», военнослужащих, по словам депутата, вынуждают платить за отпуска и медицинскую помощь, а в случае отказа их подвергают физическому и психологическому давлению.
Кроме того, Скороход обратила внимание на подразделения, в которых из-за ошибок командования регулярно происходят гибели личного состава. В частности, она привела в пример одну из частей, где группы бойцов, отправляемые в зону боевых действий, бесследно исчезают, и по факту их пропажи не проводится должных расследований.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что число дезертиров из рядов Вооруженных сил Украины в реальности может составлять около 250 тысяч человек, это треть личного состава украинской армии.