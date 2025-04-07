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Скороход: в Раду поступили жалобы из 16 воинских частей ВСУ о поборах

По словам нардепа, командиры в воинских частях ВСУ «издеваются над военными, бьют их, если они не платят эти деньги».

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о намерении инициировать расследование в отношении 16 воинских частей на территории Украины.

Поводом стали многочисленные жалобы, связанные с незаконными денежными поборами и случаями насилия в рядах вооружённых сил. Как отмечает издание «Страна», военнослужащих, по словам депутата, вынуждают платить за отпуска и медицинскую помощь, а в случае отказа их подвергают физическому и психологическому давлению.

Кроме того, Скороход обратила внимание на подразделения, в которых из-за ошибок командования регулярно происходят гибели личного состава. В частности, она привела в пример одну из частей, где группы бойцов, отправляемые в зону боевых действий, бесследно исчезают, и по факту их пропажи не проводится должных расследований.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что число дезертиров из рядов Вооруженных сил Украины в реальности может составлять около 250 тысяч человек, это треть личного состава украинской армии.