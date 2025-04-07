«Ненавидит идею мира»: в РФ рассказали причину отсутствия ЕС на переговорах по Украине

Европейский союз оказался неспособен к полноценному участию в регулировании украинского вопроса из-за своим непреклонных взглядов. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
«Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», — написал он.
При этом Ульянов отреагировал на публикации в СМИ относительно возможного формирования делегации ЕС для участия в переговорах по украинскому вопросу. Он использовал метафору танго, подчеркнув, что для успешного диалога необходимо двустороннее взаимодействие, где особое значение имеет позиция РФ как ключевого участника процесса урегулирования.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока Кремль не получал сигналов от Европы о готовности к диалогу.