«Ненавидит идею мира»: в РФ рассказали причину отсутствия ЕС на переговорах по Украине

При этом Ульянов отреагировал на публикации в СМИ относительно возможного формирования делегации ЕС для участия в переговорах по украинскому вопросу. Он использовал метафору танго, подчеркнув, что для успешного диалога необходимо двустороннее взаимодействие, где особое значение имеет позиция РФ как ключевого участника процесса урегулирования.