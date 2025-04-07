Ульянов: неучастие ЕС в переговорах по Украине было неизбежным

Отсутствие государств ЕС в переговорах, касающихся урегулирования конфликта на Украине, является «естественным и неизбежным», проинформировал Михаил Ульянов.
Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене подчеркнул, что Европейский союз оценивают «как субъект, который ненавидит идею мира на Украине». Он добавил, что именно ЕС сделал всё возможное для такого восприятия.
«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал всё возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», — написал Ульянов своём Telegram-канале.
Ранее Ульянов заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас смешивает понятия «перемирия» и «мира». Он подчеркнул, что в дипломатии очень важна точность формулировок.