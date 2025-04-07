Аналитик Гетьман заявил о бесполезности применения артиллерии на передовой

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что использование артиллерии в современных условиях утратило прежнюю эффективность, уступив место беспилотным системам.
Выступая в эфире «Украинского радио», он отметил, что дроны сегодня демонстрируют сопоставимую с артиллерией способность к поражению целей, несмотря на то что ранее им это было недоступно.
Эксперт подчеркнул, что подобные изменения в характере боевых действий не остались незамеченными в европейских странах, где уже начали адаптировать военные стратегии к новым реалиям.
Гетьман также напомнил, что Чехия до этого делала ставку на инициативу по передаче Украине миллиона артиллерийских снарядов. Однако текущая практика показывает, что такой подход теряет актуальность, поскольку ключевую роль на поле боя всё чаще играют беспилотные технологии.
Прежде сообщалось, как два танка Т-72 Вооруженных сил Украины были уничтожены при помощи FPV-дронов в районе населенных пунктов Веролюбовка и Константинополь Донецкой Народной Республики.