Грузия позарилась на Южную Осетию и Абхазию: в чем претензия премьера Кобахидзе

После распада СССР у каждой было стремление к независимости, что вызывало конфликты и вооруженные столкновения. В итоге Абхазия и Южная Осетия стали независимыми республиками. Особой остроты это противостояние достигло в 2008 году: 7 августа грузинские военные силы вошли в Южную Осетию в попытке восстановить контроль над провозгласившим независимость регионом. Однако Россия в качестве ответных мер ввела войска для защиты русских граждан и миротворцев.