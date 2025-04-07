Сделка по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом с украинской стороны срывается из-за тех, кто «сидит на потоках», заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Потому что мы контролировали движение денег (по условиям соглашения — прим. ред.). Думаю, в этом и была “ошибка в системе”. Надеюсь, это был баг, а не фича, и его уже устранили», — сказал глава ведомства.
Он отметил, что в США ожидают приезд технической делегации из Киева. Бессент выразил надежду, что соглашение всё же будет подписано. Министр уточнил, что новая редакция договора предполагает получение прибыли обеими сторонами.
Глава ведомства считает, что сделка по недрам повлияет на ход будущих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он пояснил, что подписание соглашения по полезным ископаемым подчеркнёт поддержку Киева Вашингтоном.
«Тогда (у России — прим. ред.) появился бы стимул сесть за стол переговоров», — добавил Бессент.
Напомним, что в феврале США предложили киевскому режиму подписать документ, который предоставляет американской стороне право на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.
Также сообщалось, что бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал проект сделки по недрам, который представили США, «типичным колониальным соглашением».