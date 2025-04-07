Опубликованы секретные телеграммы Сталину: Германия пыталась связаться с Западом для противостояния СССР

Кроме того, НКГД СССР получало сведения из Вашингтона о попытках немцев установить контакт с Англией и США через посланников в Дублине. Один из послов сообщил правительству Соединенных Штатов о перехвате телеграммы немецкого министра иностранных дел. Письмо было адресовано посланнику Германии в Дублине. Эту же телеграмму отправили в другие нейтральные страны. В письме описывалось незавидное положение Германии после наступления Красной Армии.