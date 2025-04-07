Опубликованы секретные телеграммы Сталину: Германия пыталась связаться с Западом для противостояния СССР

Фашистская Германия пыталась противостоять Красной Армии вплоть до весны 1945 года. Представители НКГБ СССР докладывали Иосифу Сталину обо всех действиях немцев. Германия намеревалась установить контакты с США и Великобританией для борьбы с Красной Армией, свидетельствуют рассекреченные документы СВР.
Среди них оказались телеграммы, адресованные Иосифу Сталину. В одном из писем представители НКГБ доложили о ходе совещания в Стокгольме в марте 1945 года. Немецкий посланник сообщил в МИД Германии, что ни один из союзных представителей не пойдет на переговоры с гитлеровским правительством.
Кроме того, НКГД СССР получало сведения из Вашингтона о попытках немцев установить контакт с Англией и США через посланников в Дублине. Один из послов сообщил правительству Соединенных Штатов о перехвате телеграммы немецкого министра иностранных дел. Письмо было адресовано посланнику Германии в Дублине. Эту же телеграмму отправили в другие нейтральные страны. В письме описывалось незавидное положение Германии после наступления Красной Армии.
В Сербии, между тем, вновь занялись переписью военных лет на свой лад. Президент Александр Вучич решил выставить героями всех, кроме Красной Армии. Он заявил, что блокаду Белграда сняли сами сербы, а помощь СССР была несущественной.