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Опубликованы секретные телеграммы Сталину: Германия пыталась связаться с Западом для противостояния СССР

СВР: Гитлер планировал сотрудничество с США и Англией для борьбы с СССР.

Источник: Комсомольская правда

Фашистская Германия пыталась противостоять Красной Армии вплоть до весны 1945 года. Представители НКГБ СССР докладывали Иосифу Сталину обо всех действиях немцев. Германия намеревалась установить контакты с США и Великобританией для борьбы с Красной Армией, свидетельствуют рассекреченные документы СВР.

Среди них оказались телеграммы, адресованные Иосифу Сталину. В одном из писем представители НКГБ доложили о ходе совещания в Стокгольме в марте 1945 года. Немецкий посланник сообщил в МИД Германии, что ни один из союзных представителей не пойдет на переговоры с гитлеровским правительством.

Кроме того, НКГД СССР получало сведения из Вашингтона о попытках немцев установить контакт с Англией и США через посланников в Дублине. Один из послов сообщил правительству Соединенных Штатов о перехвате телеграммы немецкого министра иностранных дел. Письмо было адресовано посланнику Германии в Дублине. Эту же телеграмму отправили в другие нейтральные страны. В письме описывалось незавидное положение Германии после наступления Красной Армии.

В Сербии, между тем, вновь занялись переписью военных лет на свой лад. Президент Александр Вучич решил выставить героями всех, кроме Красной Армии. Он заявил, что блокаду Белграда сняли сами сербы, а помощь СССР была несущественной.