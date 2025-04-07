Губернатор обсудил в Хабаровске новые инвестпроекты и спортшколы

Однако акцент на встрече был сделан не только на производстве. Большое внимание инвестор уделяет социальной сфере. Один из наиболее заметных проектов — детская футбольная академия, открытая в 2020 году и уже ставшая популярной у хабаровчан. Сейчас в ней занимается более 800 детей, включая юных спортсменов из филиала в городе Юности.