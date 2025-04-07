Губернатор обсудил в Хабаровске новые инвестпроекты и спортшколы

В Хабаровске состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с инвестором Сергеем Поповым, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Главной темой разговора стали социально значимые и инфраструктурные проекты, реализуемые на территории края при поддержке частного капитала.
Сергей Попов является инициатором ряда крупных инвестпроектов, в том числе в горнодобывающей отрасли. Один из них — модернизация техногенного месторождения в Солнечном районе, где уже начато строительство новой производственной площадки. Она создаётся на базе бывшего ГОКа, и её задача — переработка ранее отработанных промышленных остатков с получением медного и оловянного концентратов.
«Это яркий пример того, как можно дать вторую жизнь промышленной территории. Проект решает сразу несколько задач — и экономических, и экологических. Я увидел заинтересованных людей, с современным оборудованием и высокой автоматизацией. У таких производств — будущее», — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что горнодобывающая отрасль остаётся ключевой для экономики края. Сегодня в ней заняты более 11 тысяч человек. В 2024 году налоговые отчисления от предприятий отрасли превысили 22,7 млрд рублей — почти на 70% больше, чем в предыдущем году.
Однако акцент на встрече был сделан не только на производстве. Большое внимание инвестор уделяет социальной сфере. Один из наиболее заметных проектов — детская футбольная академия, открытая в 2020 году и уже ставшая популярной у хабаровчан. Сейчас в ней занимается более 800 детей, включая юных спортсменов из филиала в городе Юности.
«Наша цель — развивать и продвигать футбол на Дальнем Востоке. Но при этом мы не ограничиваемся только спортом: в академии дети занимаются также шахматами, танцами, панна-футболом и гимнастикой», — рассказал Сергей Попов.
Он добавил, что в ближайших планах — расширение академии: филиалы могут появиться во Владивостоке и Благовещенске. Ведутся и переговоры с партнёрами из Китая о развитии международных направлений.
«Мы видим и ценим ваш вклад не только в экономику, но и в развитие социальной сферы края», — подчеркнул губернатор.
В финале встречи Сергей Попов пригласил главу региона на открытие новой шахматной школы, которое запланировано на май 2025 года. Этот проект, как и другие, направлен на то, чтобы сделать Хабаровский край комфортным и перспективным местом для жизни, учёбы и работы.