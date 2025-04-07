The Sun: Британия хочет заменить Hawk на M-346 производства Италии и РФ

Власти Британии намерены заменить свои военные самолёты Hawk на самолёты M-346 из Италии, которые изначально разрабатывались совместно с Российской Федерацией, пишет The Sun.
В настоящее время лёгкие штурмовики Hawk находятся на вооружении Королевских Военно-воздушны сил Британии.
«Правительство подтвердило, что рассматривает возможность приобретения самолёта Aermacchi M-346 стоимостью 19 миллионов фунтов стерлингов — совместной разработки РФ и Италии», — говорится в публикации.
По данным издания, Hawk T1 будут быть сняты с эксплуатации к 2030 году. При этом у другой модели Hawk T2 зафиксированы проблемы с двигателями.
Само предприятие в Йоркшире, где производили Hawk, закрылось в 2020 году.
Ранее сообщалось, что реактивный учебно-тренировочный самолёт Королевских ВМС Hawk T1 пропал в небе над Британией. По данным СМИ, на таких самолетах тренируются пилоты Вооружённых сил Украины.