Россия определилась с будущим президентом Украины

— Самое сложное — это то, что многие семьи с обеих сторон столкнулись с гибелью родных, близких, соседей, друзей. Эта война не «из телевизора», не где-то там, она стала реальным опытом для каждого. И этот опыт сложно изжить — он очень травматичен. Я регулярно общаюсь с жителями Донбасса, которые пережили войну, некоторые были на волосок от смерти. И я бы не сказал, что у них есть какая-то озлобленность или негатив по отношению к народу Украины. Конечно, у них есть негативное отношение к тем, кто непосредственно стрелял по их домам, по мирным жителям. Конечно, есть негативное отношение к украинским политикам, к истеблишменту. Но этот негатив не переносится на всю нацию, потому что все эти люди были тесно интегрированы с Украиной. Все это были долгие, близкие связи, которые просто так сложно разорвать.