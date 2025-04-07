Россия определилась с приемлемым кандидатом в президенты Украины

Сменщик Владимира Зеленского должен быть прагматиком, а не идеологом.
Для России будет оптимально, если следующим президентом Украины станет прагматик. Об этом в интервью URA.RU сказал директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.
«Пророссийский президент на Украине сегодня невозможен ни при каком раскладе просто потому, что у него не будет электоральной базы для победы на выборах. Для России оптимально, если во главе Украины окажется прагматик, который сумеет этот прагматизм “продать” своей нации, обществу как наиболее приемлемый выход из той ситуации, в которой страна оказалась, мотивируя задачами быстрого восстановления экономики, снижения внешних рисков», — полагает Фирсов.
Президент Владимир Путин на встрече с экипажем подводного крейсера «Архангельск» 27 марта в Мурманске высказал идею введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Это, по мнению российского лидера, позволило бы подготовить в стране проведение демократических выборов президента.