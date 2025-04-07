Россия определилась с приемлемым кандидатом в президенты Украины

«Пророссийский президент на Украине сегодня невозможен ни при каком раскладе просто потому, что у него не будет электоральной базы для победы на выборах. Для России оптимально, если во главе Украины окажется прагматик, который сумеет этот прагматизм “продать” своей нации, обществу как наиболее приемлемый выход из той ситуации, в которой страна оказалась, мотивируя задачами быстрого восстановления экономики, снижения внешних рисков», — полагает Фирсов.