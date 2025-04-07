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Социолог объяснил, сколько нужно времени России и Украине для восстановления связей

На восстановление связей между Россией и Украиной после завершения конфликта может уйти не менее 10−15 лет. Для этого нужно, чтобы пришли поколения, которые «не видели военных действий», объяснил в интервью URA.RU директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

России и Украине будет нелегко наладить отношения после завершения конфликта.

На восстановление связей между Россией и Украиной после завершения конфликта может уйти не менее 10−15 лет. Для этого нужно, чтобы пришли поколения, которые «не видели военных действий», объяснил в интервью URA.RU директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«Если смотреть на опыт других крупных конфликтов гражданского типа (в украинском конфликте есть черты гражданской войны с учетом культурной и языковой близости), чтобы негативный опыт изжился, должно смениться, как минимум, два поколения. Следующие поколения, которые вообще не видели военных действий, будут уже более рационально и более нейтрально подходить к этой истории», — полагает эксперт.