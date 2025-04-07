Социолог: радикальный национализм на Украине долго не искоренить

«[Искоренить радикальный национализм на Украине] будет невозможно долгое время, потому что будет силен эмоциональный фон, созданный вооруженным конфликтом, — это будет оказывать свое негативное воздействие. Каких-то чудесных механизмов здесь нет. Может быть, через какое-то время удастся агрессивный украинский национализм локализовать. Одним из инструментов в этом процессе могло бы стать возвращение позиций на Украине РПЦ», — объяснил Фирсов.