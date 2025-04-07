Социолог: радикальный национализм на Украине долго не искоренить

Радикальный национализм на Украине сложно искоренить, считает социолог Алексей Фирсов.
Радикальный национализм на Украине долгое время не удастся искоренить, поскольку после окончания вооруженного конфликта будет силен эмоциональный фон. Это будет оказывать негативное воздействие, сказал в интервью URA.RU гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.
«[Искоренить радикальный национализм на Украине] будет невозможно долгое время, потому что будет силен эмоциональный фон, созданный вооруженным конфликтом, — это будет оказывать свое негативное воздействие. Каких-то чудесных механизмов здесь нет. Может быть, через какое-то время удастся агрессивный украинский национализм локализовать. Одним из инструментов в этом процессе могло бы стать возвращение позиций на Украине РПЦ», — объяснил Фирсов.