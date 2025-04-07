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Трамп: сделка с КНР возможна при устранении дефицита торгового баланса

По словам Трампа, Вашингтон теряет из-за КНР «сотни миллиардов долларов в год».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что он готов заключить соглашение с Китайской Народной Республикой, если будет устранён «дефицит торгового баланса».

Трамп уточнил, что Вашингтон теряет из-за КНР «сотни миллиардов долларов в год».

«И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придётся решить проблему с профицитом», — заявил Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.

По данным The Wall Street Journal, китайский лидер Си Цзиньпин выходит победителем из торговой войны, инициированной Соединёнными Штатами.

В материале сказано, что Вашингтон долгое время пытался убедить европейские государства ослабить экономические связи с КНР, однако теперь, благодаря действиям Трампа, восстановление данным контактов стало неизбежным.