Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что он готов заключить соглашение с Китайской Народной Республикой, если будет устранён «дефицит торгового баланса».
Трамп уточнил, что Вашингтон теряет из-за КНР «сотни миллиардов долларов в год».
«И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придётся решить проблему с профицитом», — заявил Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации.
По данным The Wall Street Journal, китайский лидер Си Цзиньпин выходит победителем из торговой войны, инициированной Соединёнными Штатами.
В материале сказано, что Вашингтон долгое время пытался убедить европейские государства ослабить экономические связи с КНР, однако теперь, благодаря действиям Трампа, восстановление данным контактов стало неизбежным.