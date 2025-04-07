Трамп объяснил пошлины фразой «иногда приходится принимать лекарства»

Трамп рассказал о беседах с представителями стран Европы, Азии и других частей света, которые «жаждут заключить сделку». С его слов, он общался с крупнейшими технологическими бизнесменами, которые заверили его в своей поддержке, он их имена Трамп назвать отказался. На вопрос о возможном обнулении пошлин с Евросоюзом президент сказал, что европейские страны «нажили на нас состояние» и сделки с ними не будет, пока не станут «платить нам много денег ежегодно».