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Дмитрий Демешин рассказал о строительстве пункта пропуска на границе с Китаем

Планируется обслуживать до 1,3 миллиона человек ежегодно.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край готовится к строительству нового пункта пропуска, который улучшит транспортную и туристическую инфраструктуру региона. Проект важен для развития логистики и туризма, а также для улучшения экономических связей с Китаем. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказал Дмитрий Демешин в интервью, новый пункт пропуска сможет обслуживать до 1,3 миллиона человек и больше 1,5 миллиона тонн грузов в год.

Важнейшая цель — синхронно с китайской стороной завершить строительство к 2027 году. К этому времени планируется развить всю необходимую инфраструктуру, включая склады временного хранения и логистические цепочки.

«Мы также активно работаем над развитием туристической инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортное обслуживание гостей», — сказал глава региона.