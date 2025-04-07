Дмитрий Демешин рассказал о строительстве пункта пропуска на границе с Китаем

Хабаровский край готовится к строительству нового пункта пропуска, который улучшит транспортную и туристическую инфраструктуру региона. Проект важен для развития логистики и туризма, а также для улучшения экономических связей с Китаем. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.