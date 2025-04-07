Yonhap: в Южной Корее планируют провести президентские выборы 3 июня

Южнокорейские власти планируют провести внеочередные президентские выборы 3 июня, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники.
Как отмечается, вопрос о назначении даты голосования должен быть рассмотрен на ближайшем заседании кабинета министров, запланированном на вторник.
Хотя законодательство прямо не обязывает правительство обсуждать сроки выборов на уровне кабмина, необходимость введения временного выходного дня делает эту тему актуальной для обсуждения в рамках правительственного совещания, пояснил источник агентства.
Ранее Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю.