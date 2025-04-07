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У России и Украины есть шанс стать братскими народами

Россия и Украина могут вновь стать братскими народами, если оба государства столкнутся с общими глобальными вызовами. Им придется объединить ресурсы, объяснил в интервью URA.RU гендиректор Центра социального проектирования Алексей Фирсов.

Россия и Украина вновь станут братскими народами в случае общей большой угрозы.

Россия и Украина могут вновь стать братскими народами, если оба государства столкнутся с общими глобальными вызовами. Им придется объединить ресурсы, объяснил в интервью URA.RU гендиректор Центра социального проектирования Алексей Фирсов.

«Братскими отношения делает общая судьба. Если появится какой-то общий вызов, который заставит Россию и Украину по каким-то причинам, причинам экзистенциальным, объединить свои ресурсы для того, чтобы ответить на этот вызов, интеграция может пойти гораздо быстрее. Какие это будут вызовы, сказать сложно», — отметил Фирсов.