У России и Украины есть шанс стать братскими народами

«Братскими отношения делает общая судьба. Если появится какой-то общий вызов, который заставит Россию и Украину по каким-то причинам, причинам экзистенциальным, объединить свои ресурсы для того, чтобы ответить на этот вызов, интеграция может пойти гораздо быстрее. Какие это будут вызовы, сказать сложно», — отметил Фирсов.