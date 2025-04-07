Игорь Кобзев поручил вновь проинспектировать территории в зонах риска по паводкам

На совещании обсудили готовность к паводкоопасному периоду. Глава региона напомнил, что с 31 марта в области введен режим функционирования повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. В конце марта область уже столкнулась с подтоплениями пониженных участков местности талыми водами в некоторых муниципальных образованиях. Эта ситуация выявила недостатки в организации работы.
«Наша задача — проанализировать ошибки и не повторять их. Предотвратить беду проще, чем бороться с ее последствиями. Поручаю проинспектировать все территории в зонах риска, принять превентивные меры, определить, как отвести воду от жилых домов. Самый важный вопрос — помощь людям. Пострадавшие не должны оставаться одни со своей бедой. Жители региона должны знать, что им есть к кому обратиться, чувствовать человечное отношение», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Губернатор сообщил, что ведется оценка ущерба и сбор заявлений в поселке Хомутово. Ожидается решение комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутского района для принятия решений об оказании помощи пострадавшим. Отдельное внимание уделили вопросам вскрытия паводкоопасных рек и их притоков, сообщила пресс-служба главы региона.
«Исторически ряд населенных пунктов находится вблизи воды больших рек, люди не готовы переезжать. Наша задача — минимизировать риски и последствия розлива рек», — сказал Игорь Кобзев. Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко доложил, что с 7 апреля в паводкоопасные муниципальные образования будут направлены межведомственные оперативные группы для оперативного реагирования на весеннее половодье.
В северные районы Иркутской области спланирована заблаговременная передислокация дополнительных сил Байкальского ПСО и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления. На особом контроле Главного управления проведение муниципальными образованиями превентивных мероприятий по ослаблению льда на затороопасных участках рек путем распиловки и зачернения.