Игорь Кобзев поручил вновь проинспектировать территории в зонах риска по паводкам

«Наша задача — проанализировать ошибки и не повторять их. Предотвратить беду проще, чем бороться с ее последствиями. Поручаю проинспектировать все территории в зонах риска, принять превентивные меры, определить, как отвести воду от жилых домов. Самый важный вопрос — помощь людям. Пострадавшие не должны оставаться одни со своей бедой. Жители региона должны знать, что им есть к кому обратиться, чувствовать человечное отношение», — подчеркнул Игорь Кобзев.