В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в 1941 году подлодку ТОФ

Военнослужащие Тихоокеанского флота при участии ветеранских организаций подводников обнаружили в заливе Петра Великого подводную лодку времён Великой Отечественной войны, относящуюся к серии «Малютка». Об этом сообщили представители ТОФ.
По предварительной информации, найденный объект может быть дизельной субмариной «М-49», с которой флот потерял связь 16 августа 1941 года. На борту в момент гибели находился экипаж из 22 человек. Поиски «М-49» и другой подлодки того же класса — «М-63» — велись с начала 2000-х годов. Обе исчезли в период с 10 по 17 августа 1941 года в юго-западной части залива Петра Великого, выполняя боевое задание.
В разные годы к поисковым работам привлекались различные суда Тихоокеанского флота, включая научно-исследовательское парусное судно «Искра» и гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов». Установить точное местоположение и определить тип субмарины удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов», который с помощью подводных телеуправляемых аппаратов обследовал объект и подтвердил его соответствие параметрам подлодок серии «Малютка».
Субмарины этого класса отличались компактными размерами — водоизмещение составляло 258 тонн, вооружение включало две носовые торпеды и 45-миллиметровую пушку. Благодаря своим габаритам подлодки могли транспортироваться по железной дороге без разборки, что и стало причиной их прозвища «Малютки».