В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в 1941 году подлодку ТОФ

По предварительной информации, найденный объект может быть дизельной субмариной «М-49», с которой флот потерял связь 16 августа 1941 года. На борту в момент гибели находился экипаж из 22 человек. Поиски «М-49» и другой подлодки того же класса — «М-63» — велись с начала 2000-х годов. Обе исчезли в период с 10 по 17 августа 1941 года в юго-западной части залива Петра Великого, выполняя боевое задание.