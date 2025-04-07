Михаил Котюков: По объёму инвестиций край — в десятке лидеров

В ходе встречи, которая прошла в Красноярске, Максим Решетников отметил сбалансированную инвестиционную политику края, благодаря которой регион максимально сконцентрировал федеральную поддержку на опорных отраслях, при этом сделал ставку и на развитие малого бизнеса, туризма, креативных индустрий. Как результат, число турпоездок в прошлом году выросло на 16%, это в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, а опыт развития креативного кластера стал одной из лучших региональных практик.