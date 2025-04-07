Михаил Котюков: По объёму инвестиций край — в десятке лидеров

В ходе встречи, которая прошла в Красноярске, Максим Решетников отметил сбалансированную инвестиционную политику края, благодаря которой регион максимально сконцентрировал федеральную поддержку на опорных отраслях, при этом сделал ставку и на развитие малого бизнеса, туризма, креативных индустрий. Как результат, число турпоездок в прошлом году выросло на 16%, это в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, а опыт развития креативного кластера стал одной из лучших региональных практик.
«Регион активно использует системные федеральные меры поддержки для реализации важных проектов, в числе которых строительство горно-обогатительного комплекса, Высокогорского моста, линии метротрамвая, реконструкция терминала аэропорта в Красноярске и другие. На новом этапе реализации региону доступно более 12 млрд рублей — планируете направить их в том числе на инфраструктурное развитие особой экономической зоны и докапитализацию фонда развития промышленности. Поддержали эти инициативы: они дают дополнительные возможности для развития промышленности», — сказал министр.
В свою очередь, губернатор подчеркнул, что экономика региона сохраняет устойчивость: «По объему инвестиций, который в 2024 году составил 1,1 трлн рублей, край — в десятке лидеров. Растут реальные доходы населения, потребительская активность и количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По уровню зарплат край занимает первое место в Сибири. Инвестпортфель региона до 2030 года включает больше 290 проектов. Самые масштабные из них реализуются в Арктической зоне».
Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития туризма и креативных индустрий.