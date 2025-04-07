Cуд в Приморье снизил срок американцу Блэку до трёх лет и двух месяцев

Кассационный суд в Приморском крае частично удовлетворил кассационную жалобу на приговор гражданину Соединённых Штатов Гордону Блэку, по решению суда, срок наказания снижен до трёх лет и двух месяцев исправительной колонии общего режима.
Решение озвучила судья Галина Познер в ходе заседания Девятого кассационного суда общей юрисдикции, на котором присутствовали журналисты. Сам Блэк участвовал в процессе с помощью видеосвязи.
Напомним, в марте адвокаты американца подали кассационную жалобу. Они попросили оправдать Блэка по статье «Угроза убийством», а также снизить наказание по статье о краже.
«Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту “в” части 2 статьи 158 до трёх лет двух месяцев лишения свободы», — сказала судья.
Напомним, американского военного задержали в начале мая 2024 года. Он приехал из Южной Кореи во Владивосток к девушке, с которой у него был роман. Россиянка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.
Ранее сообщалось, что Блэк получил три года и девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу. Он схватил за шею россиянку, которая восприняла эти действия как угрозу убийством. Кроме того, американец украл у потерпевшей десять тысяч рублей.