Cуд в Приморье снизил срок американцу Блэку до трёх лет и двух месяцев

Ранее сообщалось, что Блэк получил три года и девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу. Он схватил за шею россиянку, которая восприняла эти действия как угрозу убийством. Кроме того, американец украл у потерпевшей десять тысяч рублей.