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Cуд в Приморье снизил срок американцу Блэку до трёх лет и двух месяцев

В марте адвокаты американца подали кассационную жалобу.

Источник: AP 2024

Кассационный суд в Приморском крае частично удовлетворил кассационную жалобу на приговор гражданину Соединённых Штатов Гордону Блэку, по решению суда, срок наказания снижен до трёх лет и двух месяцев исправительной колонии общего режима.

Решение озвучила судья Галина Познер в ходе заседания Девятого кассационного суда общей юрисдикции, на котором присутствовали журналисты. Сам Блэк участвовал в процессе с помощью видеосвязи.

Напомним, в марте адвокаты американца подали кассационную жалобу. Они попросили оправдать Блэка по статье «Угроза убийством», а также снизить наказание по статье о краже.

«Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту “в” части 2 статьи 158 до трёх лет двух месяцев лишения свободы», — сказала судья.

Напомним, американского военного задержали в начале мая 2024 года. Он приехал из Южной Кореи во Владивосток к девушке, с которой у него был роман. Россиянка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что Блэк получил три года и девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу. Он схватил за шею россиянку, которая восприняла эти действия как угрозу убийством. Кроме того, американец украл у потерпевшей десять тысяч рублей.