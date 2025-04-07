Игорь Кобзев и Сергей Брилка обсудили взаимодействие с сенаторами Совфеда

В частности, стороны обсудили работу по реализации постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области и положений федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”». Документ был принят в 2022 году по итогам доклада Игоря Кобзева в Сенате в рамках Дней Иркутской области. В документе — 23 вопроса, охватывающие различные направления работы: развитие транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов, экологическую безопасность и другие.
«Сенаторы — это наши проводники, помогающие отстаивать интересы региона в федерации. На протяжении многих лет под руководством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ведется методическое сопровождение области по ряду вопросов на государственном уровне. Советы помогают оперативно реагировать на новые условия и вызовы времени. Работу в продвижении проектов здравоохранения, культуры и других социальных тем не так давно обсуждали с зампредседателя парламента Инной Святенко», — сказал Игорь Кобзев.
Кроме того, Игорь Кобзев обратился к Сергею Брилке с предложением включиться в тему строительства теплового луча в Иркутске. «В городе система здравоохранения выходит на финишную прямую по возведению объектов поликлинического звена, идет развитие жилищного строительства, и ключевой задачей в этом деле является подключение к тепловому лучу. Нужно собрать все стороны, отработать спорные моменты для завершения строительства луча в нужные сроки», — добавил губернатор.
Сергей Брилка поддержал предложение о проведении совместных встреч для определения ключевых моментов в донастройке общих планов работы. Он подчеркнул: сейчас как никогда важна консолидация вокруг губернатора ради дальнейшего стабильного развития Иркутской области.