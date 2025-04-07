Игорь Кобзев и Сергей Брилка обсудили взаимодействие с сенаторами Совфеда

«Сенаторы — это наши проводники, помогающие отстаивать интересы региона в федерации. На протяжении многих лет под руководством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ведется методическое сопровождение области по ряду вопросов на государственном уровне. Советы помогают оперативно реагировать на новые условия и вызовы времени. Работу в продвижении проектов здравоохранения, культуры и других социальных тем не так давно обсуждали с зампредседателя парламента Инной Святенко», — сказал Игорь Кобзев.