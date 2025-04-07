Трамп: Китай отказался заключать сделку по TikTok из-за повышения пошлин

Ранее, 4 апреля, американский лидер продлил срок деятельности TikTok на территории страны ещё на 75 дней. Он отметил, что администрация прилагала значительные усилия для достижения договорённости и уже добилась серьёзного прогресса. Дополнительное время, по словам президента, необходимо для завершения всех процедур и получения соответствующих согласований.