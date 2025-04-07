Трамп: Китай отказался заключать сделку по TikTok из-за повышения пошлин

Срыв сделки по приобретению американской части TikTok произошёл на фоне введения новых торговых пошлин, инициированных властями США. Об этом сообщил президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию журналистам.
По его словам, Пекин пересмотрел условия соглашения именно из-за тарифов. Трамп отметил, что при незначительном снижении пошлин китайская сторона могла бы быстро утвердить сделку — буквально за четверть часа. Он также подчеркнул, что подобный исход подтверждает действенность тарифной политики.
Ранее, 4 апреля, американский лидер продлил срок деятельности TikTok на территории страны ещё на 75 дней. Он отметил, что администрация прилагала значительные усилия для достижения договорённости и уже добилась серьёзного прогресса. Дополнительное время, по словам президента, необходимо для завершения всех процедур и получения соответствующих согласований.
Накануне этого решения в США была введена обновлённая система торговых пошлин. Базовая ставка составила 10% для всех импортируемых товаров, однако для ряда государств предусмотрены повышенные тарифы: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для стран Европейского союза.