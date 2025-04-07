Отмена пошлин в обмен на торговый баланс: Трамп выдвинул Китаю ультиматум

«Нам необходимо разобраться с торговым дефицитом с Китаем. Мы теряем в пользу КНР сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — заявил Трамп.
Глава Белого дома добавил, якобы Поднебесная несёт большой урон американской экономике.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Основная ставка составила 10%, но для китайских товаров установлен тариф в 34%. Пекин в ответ обложил весь импорт из США зеркальными пошлинами.