В Башкирии — комфортно. Как в регионе меняется качество городской среды

Максимум баллов из 360 возможных набрали Туймазы (262), Салават (252), Уфа (251). Города сравнивали группами: от миллионников до малых городов. Абсолютными лидерами стали Москва (312) и Санкт-Петербург (283).
Башкирия шла к цели несколько лет. Еще в 2018 году в республике было только 6 городов с благоприятной средой, в 2023 году — 17. За год «подтянулись» Кумертау, Межгорье, Давлеканово, Благовещенск.
Я много езжу по республике, и мне действительно есть с чем сравнивать. Наши города и села преображаются, появляются новые парки, аллеи, скверы, новую жизнь получают любимые места отдыха наших жителей.
«Башинформ» проанализировал, насколько изменения качества городской среды отвечают интересам жителей.
Города, где жить хорошо
Индекс качества городской среды, разработанный в 2018 году минстроем РФ совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка», позволяет региональным и муниципальным властям понять, как сделать жизнь в конкретном городе комфортной и интересной. Он рассчитывается на основе 36 индикаторов (безопасность и благоустройство, доступная среда для маломобильных граждан, экология, транспорт и др.) Каждый оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. Среда считается благоприятной, если сумма баллов выше 181. Башкирия значительно превысила эту планку, а Уфа обошла многие соседние мегаполисы: Челябинск (215 баллов), Екатеринбург (245), Нижний Новгород (247), Самару (213).
За цифрами — конкретные проекты, новые возможности для жителей.
«Я живу в очень зеленом, экологически чистом районе Уфы — Затоне. Свежий воздух, замечательный парк “Волна”, где мы любим гулять с детьми, с велодорожками и уютными кафе, очень радуют. Здесь всегда многолюдно, много мам с колясками, детей на велосипедах и роликах. Район активно застраивается, сносятся старые бараки, здесь много молодых семей. Обещают построить еще одну новую школу. В Уфе открываются новые, интересные и востребованные объекты, в прошлом году появились Центр фехтования, Дворец борьбы. Город становится все краше. Руководство республики уделяет большое внимание развитию Уфы и это здорово», — рассказала «Башинформу» уфимка Айгуль Хаматдинова.
Житель Благовещенска Андрей Заболотский рассказал, как меняется его родной город.
«Благоустраиваются дороги и тротуары, обновляются остановки транспорта. Появилась тропа здоровья, где с удовольствием гуляют пожилые люди, строится ФОК. В прошлом году серьезно обновили систему освещения в городе, есть у нас новый микрорайон, там еще дороги не до конца отсыпали, а освещение уже на уровне. У нас можно спокойно и безопасно гулять. Я бываю за пределами Башкирии и вижу, что наша республика на высоте, — прокомментировал Андрей Заболотский. — Руководству Башкирии удается привлекать федеральные средства на благоустройство, и мы можем делать больше, чем если бы обходились лишь собственными силами. Очень нравится программа “Башкирские дворики”, подобные есть и в других регионах, но у нас она более комплексная».
Потребности высокого уровня
Реализуемые в Башкирии проекты по созданию комфортной среды отличаются высокой вовлеченностью населения. Так, в 2024 году в голосовании по выбору территорий для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» участвовали 974 тыс. жителей Башкирии — республика здесь является лидером. Жители республики выбирают проекты благоустройства своих дворов, ремонта подъездов и даже принимают работу у подрядчиков. Такая вовлеченность, по мнению научного сотрудника Приволжского филиала федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Андрея Самсонова, говорит о высоком уровне потребностей населения региона.
«Возьмем классическую пирамиду потребностей Маслоу. На ее вершине — потребности в комфортной жизни, самореализации. К их удовлетворению любая власть приступает после того, как закрыты базовые физиологические потребности, потребности в безопасности, обеспечен некий уровень благополучия. Когда эти задачи решены, само население начинает буквально требовать наличия комфортной среды. У людей появляется возможность самим участвовать в ее формировании: голосовать, принимать решения. В Башкирии выстроена программа развития, позволившая людям прийти к вершине этой пирамиды потребностей», — считает Андрей Самсонов.
Комфортная городская среда дает и экономический эффект в виде роста человеческого капитала, активного развития бизнеса, роста туристической привлекательности. В таких местах людям хочется жить.
«Запросы людей выросли, они выбирают для жизни комфортные места, поэтому здесь сложилась своеобразная конкуренция — города, в которых качество жизни выше, могут рассчитывать на развитие человеческого капитала, люди не захотят уезжать из них», — отмечает федеральный эксперт в области благоустройства, управляющий партнер проектно-консалтинговой компании «Новая земля» Григорий Соломин. — Опыт развития городов Башкирии высоко оценивается на федеральном уровне".
Кстати, именно благодаря совместным усилиям руководства Башкирии и жителей Кумертау, Межгорья, Давлеканово, Благовещенска удалось существенно улучшить качество жизни в этих городах.
«Они впервые вышли в “зеленую зону” в том числе благодаря комплексному развитию общественных пространств, которое активно ведётся с 2019 года. Жители принимали непосредственное участие в разработке проектов благоустройства и смогли повлиять на выбор пространств и их функциональное наполнение, — рассказала “Башинформу” руководитель отдела стратегического планирования АНО “Институт развития городов и сёл Башкортостана” Эльмира Низамова. — Так, в Давлеканово активно привлекали республиканские и федеральные средства для благоустройства, синхронизируя различные программы. В результате создали связанный велопешеходный маршрут, проходящий через весь центр города к набережной. Благовещенск дважды выиграл в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды, последовательно развивая историческую пешеходную улицу Советскую и др».
Сделать предстоит еще немало
За последние 6 лет республика совершила серьезный прорыв в создании комфортной городской среды. Так, в 2019—2024 годах по программе «Башкирские дворики», инициированной Радием Хабировым, привели в порядок 1469 дворов, улучшив качество жизни 879 тыс. человек. Программа, изначально рассчитанная до 2024 года, стала очень востребованной, и Глава Башкирии заявил о ее продлении. В 2025 году в республике обновят еще 98 дворов более чем на 1 млрд рублей.
Не менее востребована программа комплексного ремонта подъездов. С 2019 по 2024 год по ней обновили 8290 подъездов в 2783 домах. В 2025 году отремонтируют подъезды в Уфе, Стерлитамакском и Стерлибашевском районах.
С 2019 года в Башкирии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», благоустроили 806 общественных территорий. В 2024 году по нацпроекту привели в порядок 123 общественных пространства, из них 71 — в городах. В 2025 году планируется благоустроить еще 94 территории, уже в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Неотъемлемая составляющая комфортной среды — надежная дорожная инфраструктура. В уже упомянутую пятилетку по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в республике отремонтировано более 750 км городских дорог (всего по Башкирии 1700 км). На реализацию нацпроекта направлено 37 млрд рублей из которых 15 млрд — из федерального бюджета.
Современные магистрали открывают новые перспективы для развития наших городов. Значимым событием прошлого года стало открытие Восточного выезда в Уфе. По мнению руководителя Института транспортного планирования, члена общественного совета при Ространснадзоре, эксперта ООН, доктора технических наук Михаила Якимова, он даст новый импульс развитию города.
«Инфраструктурное развитие территории, на основе Восточного выезда, будет стимулировать бурное развитие многоэтажного строительства в зоне его влияния. Возможно даже создание новых крупных жилых микрорайонов, которые позволят привлечь дополнительные средства, увеличить налогооблагаемую базу, соответственно поступления в республиканские и местные бюджеты», — считает Якимов.
В свою очередь ремонт трассы Р-240 на участке от 112 километра трассы в обход Стерлитамака до Стерлибашевского поворота позволит улучшить связи между крупными промышленными центрами Стерлитамакской агломерации, с населением более 565 тыс. человек. Движение здесь планируют запустить в 2026 году.
Несмотря на достигнутые результаты, у Башкирии, по мнению Радия Хабирова, еще достаточно пространства для роста.
Это не значит, что мы достигли цели и можем почивать на лаврах. Мы действительно многого добились в части благоустройства городов и сел республики, в каждом нашем городе и районе появились прекрасные парки, новые точки притяжения для жителей. Но и сделать еще предстоит немало.