В Башкирии — комфортно. Как в регионе меняется качество городской среды

«Благоустраиваются дороги и тротуары, обновляются остановки транспорта. Появилась тропа здоровья, где с удовольствием гуляют пожилые люди, строится ФОК. В прошлом году серьезно обновили систему освещения в городе, есть у нас новый микрорайон, там еще дороги не до конца отсыпали, а освещение уже на уровне. У нас можно спокойно и безопасно гулять. Я бываю за пределами Башкирии и вижу, что наша республика на высоте, — прокомментировал Андрей Заболотский. — Руководству Башкирии удается привлекать федеральные средства на благоустройство, и мы можем делать больше, чем если бы обходились лишь собственными силами. Очень нравится программа “Башкирские дворики”, подобные есть и в других регионах, но у нас она более комплексная».