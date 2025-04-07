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Глава МИД Мали Диоп: Украина создает в Африке угрозу безопасности

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Киев создает угрозу безопасности в Африке.

Источник: Аргументы и факты

Украина создает в Африке угрозу безопасности, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

По его словам, разорвавшая с Киевом отношения Мали считает Украину террористическим государством «в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали», передает РИА Новости.

Диоп подчеркнул, что Мали осуждает этот акт и считает, что Киев должен взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к Украине как к нарушителю спокойствия, безответственному субъекту, создающему нестабильность в регионах Африки.

Ранее Диоп заявлял, что Мали считает Украину террористическим государством, потому что Киев поддерживает боевиков Сахеля.

Ранее посол России в Мали и Нигере Игорь Громыко заявлял, что Украина открыла в Африке «второй фронт», так как не имеет шансов победить РФ.