РИАН: ВСУ потеряли в Курской области 1,5 тысячи единиц техники НАТО на $2,7 млрд

Ремонтная служба «Севера» уже вывезла часть из них для реконструкции и размещения в российских музеях, еще часть направлена на ремонт для восстановления и последующей эксплуатации. По данным РИАН, стоимость уничтоженной НАТОвской техники может быть ниже реальной на многие единицы (Abrams, Leopard, MaxxPro и другие).