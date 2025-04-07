За время незаконного наступления на территорию Курской области боевики киевского режима потеряли 1,5 тысячи единиц спецтехники НАТО на общую сумму почти $2,7 млрд. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск «Север» и на информацию о стоимости западных военных машин из открытых источников.
«По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка Север уничтожила около 1,5 тысяч единиц натовской техники», — заявили российские военные агентству.
Ремонтная служба «Севера» уже вывезла часть из них для реконструкции и размещения в российских музеях, еще часть направлена на ремонт для восстановления и последующей эксплуатации. По данным РИАН, стоимость уничтоженной НАТОвской техники может быть ниже реальной на многие единицы (Abrams, Leopard, MaxxPro и другие).
Как KP.RU писал ранее, 79 боевикам ВСУ и иностранным наемникам, причастным к нападению на Курскую область, уже вынесены обвинения. Из общего числа всего 11 преступников осуждены заочно.
Как потребовал президент России Владимир Путин во время посещения Курской области, всех боевиков киевского режима, незаконно вторгшихся на территорию РФ, нужно считать террористами.