Экс-глава Красновишерского округа стал замдиректора парка «Пермский»

Напомним, Евгений Верещагин руководил Красновишерским округом с 2014 года. Ранее он был депутатом, а впоследствии — председателем Земского Собрания Красновишерского района. Должность главы округа, на которой Верещагин находился 10 лет, он покинул в конце декабря 2024 года. Многие связывают его увольнение с коммунальным скандалом — в конце прошлого года жители Красновишерска несколько суток жили без отопления и воды из-за поломок на объектах теплоснабжения округа.