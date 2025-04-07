Экс-глава Красновишерского округа стал замдиректора парка «Пермский»

Он работает в новой должности уже почти месяц — с 10 марта. ОБ этом господин Верещагин сообщил изданию лично.
Природный парк «Пермский», в руководстве которого теперь состоит экс-глава округа, относится к одному из самых крупных особо охраняемых природных территорий региона. Он находится на востоке Пермского края и объединяет три участка — Усьвинский, Чусовской и Вишерский. На территории парка есть около 50 уникальных геологических, геоморфологических и гидрологических объектов. Среди самых ценных и узнаваемых — Каменный город, камень Ветлан, Голубое озеро.
Напомним, Евгений Верещагин руководил Красновишерским округом с 2014 года. Ранее он был депутатом, а впоследствии — председателем Земского Собрания Красновишерского района. Должность главы округа, на которой Верещагин находился 10 лет, он покинул в конце декабря 2024 года. Многие связывают его увольнение с коммунальным скандалом — в конце прошлого года жители Красновишерска несколько суток жили без отопления и воды из-за поломок на объектах теплоснабжения округа.