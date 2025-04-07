Британских асов хотят вооружить наполовину российскими самолётами

Рассматриваются и другие варианты замены, например, американо-шведский T7 Red Hawk и южнокорейский KAI T-50. Впрочем, не всем кандидатура M-346 пришлась по душе. Например, парламентарий Алек Шелбрук счёл возможное появление наполовину российских самолётов в небе над Британией возмутительным.