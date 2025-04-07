Британских асов хотят вооружить наполовину российскими самолётами

«Скоростной реактивный учебно-тренировочный самолёт M-346 [компании] Aermacchi — один из нескольких вариантов, доступных на рынке», — цитирует газета заместителя министра обороны Марию Игл.
Рассматриваются и другие варианты замены, например, американо-шведский T7 Red Hawk и южнокорейский KAI T-50. Впрочем, не всем кандидатура M-346 пришлась по душе. Например, парламентарий Алек Шелбрук счёл возможное появление наполовину российских самолётов в небе над Британией возмутительным.
«Для страны, которая решительно стоит на стороне Украины, это совершенно неправильный сигнал», — цитируют его авторы.
А в России тем временем во всю кипит производство опытных образцов модернизированных Як-130М. Истребители получат бортовой комплекс обороны «Президент-С».