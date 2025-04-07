Немецкий писатель Клекнер: конфликт ФРГ с РФ приведёт к ядерной катастрофе

В августе командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс предупредил, что через пять лет может разразиться прямой военный конфликт между Германией и Россией. Капитан ВМС ФРГ уточнил, что об этом говорят его «внутренние часы как солдата».