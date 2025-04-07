Подталкивание Германии к вооружённому конфликту с Россией грозит ядерной катастрофой, заявил писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер в беседе с газетой Berliner Zeitung.
«Политик ХДС (Христианско-демократический союз — прим. ред.) Родерих Кизеветтер представляет позиции, которые можно считать подстрекательскими. Он сказал: “Конфликт должен быть перенесён в Россию”. Что произойдет, если начать “конфликт” с ядерной державой?» — намекнул публицист.
Клекнер отметил, что заявления об угрозе «нападения» РФ на Европу являются абсурдом.
Он также подчеркнул, что Россия не будет применять ядерное оружие против НАТО, понимая, что это приведёт к урону всем сторонам.
Писатель призвал отказаться от позиции, в рамках которой РФ пытаются представить воплощением зла. Вместе с тем эксперт выразил мнение, что на Западе такие изменения потребуют прихода к власти лидеров, которые имеют политическую волю.
Напомним, в июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна принять меры, чтобы к 2029 году быть готовой к возможной войне. По его словам, необходимым условием для повышения боеспособности немецкой армии является возвращение к воинской повинности.
В августе командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс предупредил, что через пять лет может разразиться прямой военный конфликт между Германией и Россией. Капитан ВМС ФРГ уточнил, что об этом говорят его «внутренние часы как солдата».