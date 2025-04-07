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Воронежский депутат предложил ограничительные меры для самокатчиков

Депутат Воронежской городской думы Константин Ашифин признал, что новый вид транспорта прочно вошел в нашу жизнь и совсем запрещать его не стоит, но необходимо внедрить определенные правила для электросамокатчиков и для кикшеринговых компаний.

Об этом народный избранник рассказал в своем телеграм-канале на фоне интервью для «Вести Воронеж».

Для безопасности движения пешеходов, автолюбителей и самих самокатчиков Константин Григорьевич предложил ограничить езду на двухколесном мобильном транспортном средстве в дни городских праздников. Кроме того, парламентарий считает необходимым:

— создать правила для самокатов для понимания, у кого есть преимущество на тротуарах, с какой стороны разъезжаться, какая должна быть допустимая скорость движения;

— построить определенную инфраструктуру — создать специальные дорожки с разметками и светофорами, чтобы убрать самокаты с тротуаров;

— сделать спецстоянки для самокатов и отрегулировать места, их можно оставлять — это задача кикшеринговых компаний, которые не должны допускать, чтобы ТС были разбросаны где попало;

— ограничить движение самокатов в парках и пешеходных зонах, а также на центральных улицах города.

Свои предложения Константин Афишин вынес на обсуждение в Совет городской думы.