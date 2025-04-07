Первый визит нового премьера Беларуси в Россию: что обсудят в Москве?

Одна из важных тем — интеграция платежных систем и национальных систем платежных карт. Проще говоря, странам надо максимально расширить возможности карт «МИР» в Беларуси и «Белкарт» в России, чтобы граждане свободно перемещались и проводили необходимые платежи: от онлайн-заказа такси до покупки еды в магазинах. Здесь сделано много, но еще не везде в России принимают «Белкарт», равно как и «МИР» в Беларуси.