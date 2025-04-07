Первый визит нового премьера Беларуси в Россию: что обсудят в Москве?

Незадолго до поездки Турчина в столицу РФ главы двух правительств пообщались по телефону. Рассказывая президенту Беларуси Александру Лукашенко подробности этих переговоров, белорусский премьер поблагодарил российскую сторону.
Достаточно представительная команда со стороны российского правительства будет, поэтому мы должны будем обсудить все ключевые наши вопросы взаимоотношений… Спасибо (россиянам — Sputnik), что поддержали нашу команду переговорщиков, которая будет.
Новый кредит
По словам Турчина, одна из планируемых к обсуждению тем в Москве — новая кредитная линия на проекты по замещению импорта.
Сегодня это одна из обсуждаемых тем между нашими министерствами, поэтому нарабатываются проекты с белорусской стороны. Я не исключаю, что эта тема может быть предметом обсуждения в Москве.
Цены на нефть
Напутствуя Турчина перед поездкой, Лукашенко напомнил еще об одном важном вопросе: Минск хочет отрегулировать цены по поставкам российской нефти.
Не надо там бешеная рентабельность, 7−8% и так далее.
При этом он обратил внимание, что президент России Владимир Путин не так давно дал соответствующие поручения главе «Роснефти» Игорю Сечину.
Со своей стороны Турчин отметил, что в союзной повестке есть также темы единого рынка энергоносителей и единой промышленной политики.
Союзные программы
Оба премьера явно не смогут обойти стороной тему реализации союзных программ (дорожных карт интеграции). Сейчас их 28, и они касаются самых разных сфер. В том числе Москва и Минск договорились сблизить макроэкономическую политику, провести гармонизацию в денежно-кредитной сфере.
Одна из важных тем — интеграция платежных систем и национальных систем платежных карт. Проще говоря, странам надо максимально расширить возможности карт «МИР» в Беларуси и «Белкарт» в России, чтобы граждане свободно перемещались и проводили необходимые платежи: от онлайн-заказа такси до покупки еды в магазинах. Здесь сделано много, но еще не везде в России принимают «Белкарт», равно как и «МИР» в Беларуси.
Продолжается интеграция информационных систем прослеживаемости и маркировки товаров. Это крайне важно для упрощения взаимной торговли.
Вероятно, что может обсуждаться развитие атомной энергетики. БелАЭС, которая не могла бы появиться без сотрудничества с РФ, выработала в прошлом году более 15 млрд киловатт/часов, что позволило заместить 3 млрд кубометров природного газа.
Кроме того, Беларусь намерена построить и вторую АЭС. Не так давно Александр Лукашенко говорил, что объект может быть возведен на восточных границах страны.
И наконец, одной из ключевых тем остается создание объединенного газового рынка.
Региональное сотрудничество
Александр Турчин давно работает в госорганах. Он занимал должности как в Совмине, так и в системе местной власти. В 2019 году Турчин был назначен губернатором Минской области. На этом посту он проработал более пяти лет.
Будучи главой региона, Александр Турчин налаживал связи с субъектами Российской Федерации. Например, в декабре 2022 года побывал в Ленобласти, куда Минщина поставляет изделия из алюминия, пластмассы и черных металлов, транспортные средства, мясо, молочные продукты и другое.
Турчин знаком и с Сибирью. В октябре прошлого года он ездил в Омскую область. В том числе, там он изучил, как продается одежда, сделанная в Беларуси. Не исключено, что сейчас Турчин может поднимать вопросы развития экспортных поставок и товаропроводящей сети для белорусской продукции.