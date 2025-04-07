Прагматик, за которым пойдут: В России определились с будущим президентом Украины

«Для России оптимально, если во главе Украины окажется прагматик, который сумеет этот прагматизм “продать” своей нации, обществу как наиболее приемлемый выход из той ситуации, в которой страна оказалась, мотивируя задачами быстрого восстановления экономики», — подчеркнул Фирсов в беседе с URA.ru.