Более 10 единиц иностранной техники уничтожено во время штурма села Успеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил командир мотострелкового батальона Доба Подмажатов в видео, опубликованном Минобороны РФ.
«При штурме Успеновки было уничтожено более 10 единиц техники именно иностранного производства — таких, как MaxxPro, М113, Hammer. И советская техника — БМП. Все горит одинаково — будь то иностранная техника, будь то советская. Нельзя сказать, что иностранная техника более защищенная», — подчеркнул спикер.
По словам Подмажатова, населенный пункт был сложной задачей для ВС России, так как между ним и ближайшим селом Нововасильевка расстояние составляло более 1200 метров открытого пространства. То есть ВСУшники могли нападать на российских военных при помощи беспилотников.
«Были случаи, на самокатах заводили, потому что это бесшумное средство передвижения. На мотоцикле можно не услышать подлет FPV-дрона или Мавика, а самокат — бесшумный, на нем все слышно», — рассказывает военный.
Как KP.RU писал ранее, за время незаконного наступления на территорию Курской области ВСУшники потеряли 1,5 тысячи единиц спецтехники НАТО на общую сумму почти $2,7 млрд.