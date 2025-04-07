Во время штурма Успеновки в ДНР уничтожено более 10 единиц иностранной техники

«При штурме Успеновки было уничтожено более 10 единиц техники именно иностранного производства — таких, как MaxxPro, М113, Hammer. И советская техника — БМП. Все горит одинаково — будь то иностранная техника, будь то советская. Нельзя сказать, что иностранная техника более защищенная», — подчеркнул спикер.