Генсек НАТО заявил, что Россия «должна танцевать танго» для мира с Киевом

Президент России Владимир Путин позитивно воспринял предложение США, но озвучил несколько нюансов относительно перемирия на месяц. Он напомнил, что в Курской области остаются украинские военнослужащие, и при прекращении огня остается непонятным их статус. Кроме того, Путин задался вопросом, будет ли продолжаться на территории Украины мобилизации и продолжат ли западные страны поставки оружия. Он не исключил, что мог бы обсудить эту тему с Трампом.