Президент Франции должен брать пример с президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые предпринимают усилия по достижению мира, говорится в публикации журнала Le Point.
Авторы статьи обвинили французского лидера в стремлении развязать вооружённый конфликт.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — сказано в публикации.
Журналисты призвали главу государства не мешать переговорам Москвы и Вашингтона, чтобы позволить сторонам урегулировать украинский кризис.
Во Франции всё больше людей критикуют Макрона после его высказываний о потенциальной опасности со стороны РФ. Представители французской оппозиции считают, что этими заявлениями глава государства пытается удержать свою власть.
Напомним, в конце марта журнал Die Weltwoche журнал, что наиболее опасными политическими фигурами на мировой арене сейчас являются Макрон и британский премьер Кир Стармер. В публикации подчёркивалось, что эти лидеры ощущают «ностальгию по былому имперскому величию», вследствие чего своими импульсивными решениями могут раздуть на Украине «мировой пожар».