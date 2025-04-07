Напомним, в конце марта журнал Die Weltwoche журнал, что наиболее опасными политическими фигурами на мировой арене сейчас являются Макрон и британский премьер Кир Стармер. В публикации подчёркивалось, что эти лидеры ощущают «ностальгию по былому имперскому величию», вследствие чего своими импульсивными решениями могут раздуть на Украине «мировой пожар».