Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над тремя регионами России

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 7 апреля, заявили представители Министерства обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.
Известно, что 13 дронов ВСУ сбито над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Краснодарским краем и по одному украинскому дрону ликвидировано над Брянской областью и Республикой Крым.
Как KP.RU писал ранее, более 10 единиц иностранной техники уничтожено во время штурма села Успеновка в ДНР, заявил командир мотострелкового батальона Доба Подмажатов в видео, опубликованном Минобороны РФ.