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Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над тремя регионами России

Российские военнослужащие ликвидировали 19 украинских БПЛА, направленных на три региона РФ и акваторию Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 7 апреля, заявили представители Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.

Известно, что 13 дронов ВСУ сбито над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Краснодарским краем и по одному украинскому дрону ликвидировано над Брянской областью и Республикой Крым.

Как KP.RU писал ранее, более 10 единиц иностранной техники уничтожено во время штурма села Успеновка в ДНР, заявил командир мотострелкового батальона Доба Подмажатов в видео, опубликованном Минобороны РФ.